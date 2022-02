Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud, in colaborare cu Directia Regionala de Statistica Bistrita-Nasaud, a organizat, la sediul Institutiei Prefectului, o sedinta de instruire privind asigurarea bunelor conditii de desfasurare a recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 (RPL -2021). Sedinta, care s-a desfasurat in sistem de videoconferinta, a fost condusa de catre directorul ... citeste toata stirea