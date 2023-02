Primariile care detin paduri in arii protejate vor primi compensatii de la Ministerul Mediului! Primarul Ioan Monita: Ar fi ceva, dupa 20 de ani!

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat ca, din 2023, autoritatile locale vor putea beneficia de "subventii" pentru suprafetele de vegetatie forestiera aflate in ariile protejate."Pana acum, pe fondul forestier detinut de autoritatile publice locale in zone protejate, nu se puteau plati compensatii pentru primarii. Incepand cu 2023, pentru padurile detinute de primarii in Parcuri Nationale, in zona de protectie stricta sau in zona de dezvoltare durabila cu restrictii, ... citeste toata stirea