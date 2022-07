Primarul Aurel Horea: Asteptam semnarea contractelor pe Programul "Anghel Saligny". Doua proiecte europene la Ilva Mica, in cautare de solutii!

Primarul Aurel Horea considera ca traversam o perioada dificila din punct de vedere administrativ, asta in contextul razboiului, dar si al exploziei preturilor la combustibil, materiale de constructii. "Avem in derulare la aceasta ora doua proiecte europene, un proiect legat de biomasa, de o centrala de 600 MW, care va produce si curent electric. Din pacate, la licitatie nu s-a prezentat nimeni, pentru ca nu se incadreaza cineva in preturile respective. Trebuie sa gasim o solutie si nu stiu cum ... citeste toata stirea