Primarul comunei Ilva Mica, Aurel Horea, anunaa ca, desi sunt vremuri complicate din punct de vedere economic, administratia locala isi continua proiectele de investitii. In opinia sa, pana in acest moment, 2023 a fost un an foarte bun, tinand cont de contextul mational si international."Avem doua proiecte la care se lucreaza intens. Este vorba de Programul National de Investitii "Anghel Saligny", de modernizarea infrastructurii rutiere. Proiectul prevede constructia a trei poduri si peste 20 ... citeste toata stirea