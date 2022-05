Primarul Aurel Horea: Viitorul arata bine, la Ilva Mica, cu astfel de cetateni implicati! Zeci de mii de puieti plantati!

O noua actiune de impadurire s-a desfasurat saptamana aceasta in fondul forestier al comunei Ilva Mica. Primarul Aurel Horea a tinut sa multumeasca tuturor celor implicati, remarcand prezenta copiilor, ceea ce demonstreaza ci "viitorul arata bine""Ma bucur foarte mult cand vad copii care isi rup din timpul lor de invatat si vin cu drag sa ajute la actiuni de impadurire. Poate, intr-o zi, peste ani, unul dintre ei va putea spune cu mandrie: Eu am plantat copacul acesta! Ieri am ajutat cu totii ... citeste toata stirea