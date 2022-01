Primarul Catalin Bota: Anticipam un an destul de greu pentru noi, ca administratie, la Sangeorz-Bai! Multe proiecte europene se vor finaliza in acest an!

Primarul orasului Sangeorz Bai, a declarat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca in prezent se lucreaza la bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, anticipandu-se un an greu, mai ales ca se vor finaliza multe dintre proiecte, pentru care este nevoie de cofinantare.Potrivit acestuia, printre proiectele care se vor finaliza se numara scoala de la Cormaia, imobilele scolii gimnaziale, podurile, strazile de peste Somes - Centrul de Tineret a fost receptionat, promenada de pe ... citeste toata stirea