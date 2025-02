Primarul Catalin Bota: Bazinul de inot din Sangeorz-Bai prinde contur

Lucrarile la cel mai modern bazin de inot din Sangeorz-Bai sunt in plina desfasurare, anunta primarul Catalin Bota. Potrivit acestuia, proiectul finantat prin Compania Nationala de Investitii, cu o valoare de 18.672.121,57 lei, va aduce un loc modern pentru inot, relaxare si sport, atat pentru locuitori, cat si pentru turisti.Orasul Sangeorz-Bai dispune de o varietate de resurse turistice, in special balneare, care din pacate nu sunt pe deplin valorificate. In ciuda ... citește toată știrea