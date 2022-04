In atentia persoanelor fizice din orasul Sangeorz-Bai!Toate persoanele care au gazduit sau gazduiesc in prezent cetateni straini sau apatrizi, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina sunt rugate sa completeze cererea privind decontarea cheltuielilor cu hrana din perioada gazduirii persoanelor sus mentionate, respectiv o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea ... citeste toata stirea