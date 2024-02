Primarul Catalin Bota: Peste 63% din bugetul orasului Sangeorz-Bai, directionat spre investitii, cu finantare din fonduri europene

Primaria orasului Sangeorz-Bai are in prezent bugetul aprobat pentru anul 2024, care sta la baza functionarii administrative si a dezvoltarii cumunitatii noastre, multumind astfel consilierilor locali pentru sustinerea bugetului propus, anunta primarul Catalin Bota.Potrivit acestuia, peste 63% din veniturile unitatii administrativ-teritoriale Sangeorz-Bai se datoreaza accesarii fondurilor europene, cu ajutorul carora un numar de nu mai putin de 16 proiecte se afla in implementare. Este vorba ... citește toată știrea