Primarul Dorin Vlasin: Avem lansate peste 20 de proiecte noi, la Nasaud! Cum va arata dispensarul medical de la Liviu Rebreanu!

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, a declarat ca in ultimii doi ani de zile, de la preluarea mandatului, impreuna cu echipa sa a reusit promovarea a peste 20 de investitii noi, care se afla in diferite stadii de implementare."Lucram la toate proiectele de investitii, undeva la 22 proiecte noi de investitii, demarate in ultimii doi ani de zile. Am continuat toate proiectele de investitii si am dus la indeplinire aproape toate obiectivele, mai putin Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu". ... citeste toata stirea