Primarul Dorin Vlasin: Dupa 10 ani de procese, s-a incheiat procesul cu Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene! Pot incepe investitii la Piata, fosta sala de judo

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, a anuntat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca instanta s-a pronuntat in procesul dintre orasul Nasaud si Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene, cele mai multe suprafete, imobile, strazi ramanand in proprietatea Statului Roman si implicit al comunitatii."Avem doua vesti, una buna, una rea. Vestea rea pentru noi este ca ei (n.n. - UCGN) au fost recunoscuti ca real mostenitori, dar vestea buna este ca nu am pierdut decat o suprafata de teren in ... citeste toata stirea