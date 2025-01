Primarul Dorin Vlasin: Finantare de un milion de euro pentru Biserica Ortodoxa "Sfantul Nicolae" din Nasaud, un monument istoric si o cladire reprezentativa pentru intreaga Esara a Nasaudului!

La multi ani,Dragi nasaudeni,am intrat in noul an cu o alta veste, mult asteptata!De aceasta data o finantare pentru Biserica Ortodoxa "Sfantul Nicolae", un monument istoric si o cladire reprezentativa pentru intreaga Esara a Nasaudului !Proiectul "Consolidare structurala a bisericii ortodoxe cu hranul "Sf. Nicolae" din Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud" a primit finantare de 1.000.000 euro!Biserica Ortodoxa din Nasaud este inclusa in Lista Monumentelor Istorice sub codul de monument ... citește toată știrea