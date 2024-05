Primarul Dorin Vlasin: Investitiile in sanatate, prioritate la Nasaud! Noul CT si un RMN, in dotarea Spitalului orasenesc "Dr. George Trifon"!

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, sustine ca in ultimii ani s-au investit sume importante in reabilitarea si dotarea Spitalului orasenesc "Dr. George Trifon", urmarindu-se atat asigurarea serviciilor de calitate in sectiile spitalului, cat si atragerea de personal specializat.De altfel, si in prezent sunt in derulare proiecte importante in aparatura, sustinute guvernamental, iar un proiect major din fonduri europene va schimba complet perspectivele de dezvoltare a serviciilor medicale. ... citește toată știrea