Primarul Dorin Vlasin: Investitiile in sanatate sunt o prioritate! O comunitate sanatoasa este si o comunitate durabila!

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, sustine ca in ultimii ani s-au investit sume importante in reabilitarea si dotarea Spitalului orasenesc "Dr. George Trifon", urmarindu-se atat asigurarea serviciilor de calitate in sectiile spitalului, cat si atragerea de personal specializat. Potrivit acestuia, la finalul anului 2020, Guvernul Romaniei a alocat 2,4 milioane de lei pentru dotarea Spitalului Orasenesc Nasaud cu aparatura si echipamente medicale moderne, amintind: o statie de producere a ... citeste toata stirea