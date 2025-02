Primarul Dorin Vlasin: Nasaudul va fi un veritabil santier in acest an! Investitii de amploare sunt in derulare, cu finantare din fonduri europene si guvernamentale

Nasadul va fi un veritabil santier in acest an, peste zece obiective majore de investitii, cu finantare europeana sau guvernamentala, fiind in derulare in oras, ne-a declarat primarul Dorin Vlasin. Sunt proiecte care vor aduce o schimbare majora pentru oras, pentru ca vizeaza infrastructura rutiera, sistemul public de apa si canalizare, mobilitatea urbana, educatia, cultura, sport si agrement, iluminat public, sanatatea.Investitiile aflate in derulare in orasul Nasaud:"Cresterea eficientei ... citește toată știrea