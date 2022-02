Primarul Dorin Vlasin: Ne propunem reabilitarea termica a inca 48 de blocuri din Nasaud! Prin PNRR, cofinantarea este zero lei!

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, a anuntat ca, in prezent, se lucreaza la un studiu de fezabilitate care vizeaza reabilitarea termica a 24 de blocuri. Mai mult, in perioada urmatoare, va fi lansata procedura de achizitie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate la un alt lot de 24 de blocuri de locuinte."Daca vom reusi, vom avea intreg cartierul de blocuri modernizat. Am primit o veste buna si am vazut ca aceste proiecte se pliaza pe ghidurile din Programul National de ... citeste toata stirea