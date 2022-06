Spre a omagia memoria celor care s-au jertfit pe campul de lupta de-a lungul istoriei, la Nasaud s-au intalnit, in fapta si gand, autoritatile locale, Scoala, Biserica, ASTRA nasaudeana, institutii de la nivel local. E o zi in care toti cei prezenti si-au dedicat gandurile, cu recunostinta pentru sacrificiul suprem, tuturor celor cazuti in ... citeste toata stirea