Primarul Dorin Vlasin: Peste 30 milioane de euro atrase pentru proiectele de dezvoltare ale Nasaudului! Investitii majore in derulare!

Primarul Dorin Vlasin alaturi de viceprimarul Marius Bodea si echipa din Primaria Nasaud au reusit sa atraga peste 30 milioane de euro, pentru proiecte aflate in diferite stadii de implementare, prin contracte semnate deja cu finantatorii, din fonduri europene sau guvernamentale."Avem santiere, lucram si cred ca asta este cel mai important. Munca de trei ani si jumatate da roade in continuare. (...)As spune ca ce s-a intamplat in Nasaud de trei ani si jumatate a fost doar inceputul si este ... citește toată știrea