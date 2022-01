Primarul Dorin Vlasin: Si in acest an, peste 70% din bugetul Nasaudului va fi directionat spre investitii! Am mentinut nivelul taxelor si impozitelor locale

Primarul orasului Nasaud, Dorin Vlasin, a anuntat ca bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 va fi adoptat in primele zile ale lunii februarie. "Pentru acest an, am decis mentinerea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 2021. Singura problema o reprezinta suma necesara pentru plata utilitatilor ale caror tarife au cunoscut o explozie. Din acest punct de vedere va fi un an greu pentru toate administratiile publice locale. Si in acest an, majoritatea sumelor din buget va fi ... citeste toata stirea