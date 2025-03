Primarul Doru Crisan: Nu mai aruncati animale moarte si alte deseuri in canalizare!

Stimati cetateni! In ultima perioada, constatam tot mai frecvent o practica care duce la aparitia unor deficiente majore in functionarea retelei de canalizare de pe raza comunei noastre si nu numai!Aruncarea animalelor moarte (gaini, oi, miei, caini, pisici etc.) precum si a diverselor materiale nefolositoare din gospodarie( paturi, haine, incaltaminte) in reteaua de ... citește toată știrea