Unirea Principatelor Romane este rezultatul unei succesiuni de momente izvorate din dorinta de a purta un singur nume, sub un singur stindard, si mai mult decat atat, din ambitia de a putea hotara ce este folositor tarii, fara fraiele straine!Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza in anul 1859, ca domnitor, atat in Moldova cat si in Esara Romaneasca a fost finalitatea demersurilor incepute cu aproape ... citeste toata stirea