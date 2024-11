Primarul Gabriel Lazany: Consilierul municipal Ioan Turc nu plateste taxa de salubrizare. Arata respectul fata de Bistrita si cetateni

Gabriel Lazany, primarul municipiului Bistrita, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca fostul edil Ioan Turc nu a platit taxa speciala de salubrizare, numarandu-se printre cei 21.000 de bistriteni care nu isi achita aceasta obligatie."In urma celor verificate, am constatat ca unul dintre cei 21.000 de neplatitori ai taxei de salubritate este domnul consilier local, Ioan Turc. Am verificat toti membrii de familie sa nu fie inregistrat pe altcineva. Nu. Deci niciunuL dintre ... citește toată știrea