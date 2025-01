Primarul Gabriel Lazany: Noi curse pe liniile de transport public din Bistrita pentru a raspunde mai bine nevoilor comunitatii

Impreuna construim un sistem de transport public mai eficient!Suntem in permanenta preocupati de imbunatatirea transportului public pentru a raspunde mai bine nevoilor comunitatii. In ultimele luni, am lucrat pentru a face modificarile necesare in rutele si orarele transportului public, in scopul de a face deplasarile mai accesibile si mai sigure pentru toti cetatenii.Linia 10 Bistrita - Sarata: am raspuns unei solicitari si am modificat ora de plecare din Bistrita de la 13:50 la 14:00, ... citește toată știrea