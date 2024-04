Primarul Horea Petrut: La Mariselu, suntem intr-o continua dezvoltare. Proiecte actuale si de perspectiva

Primarul Horea Petrut incheie doua mandate si intra in cursa pentru alegerile locale din 9 iunie, cu peste 20 de proiecte finalizate si alte 12 in curs de executie, multe aproape de finalizare. Mariselu ofera conditii de oras, cu retele de apa si canalizare, cu scoli si gradinite moderne, locuri de joaca, iluminat stradal, sistem de supraveghere video pentru siguranta cetatenilor, strazi asfaltate sau in curs de asfaltare."Avem in executie construirea unui dispensar uman, prin Compania ... citește toată știrea