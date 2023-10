Primarul comunei Mariselu, Horea Petrut, sustine ca la nivelul comunei se lucreaza intens la proiectele de investitii pe care administratia publica locala le are in derulare, din fonduri europene, guvernamentale sau finantate de la bugetul local. Prioritara este investitia in reteaua de aductiune de apa si bransarea locuitorilor la retea."Suntem in grafic cu lucrarile, mai avem satul Domnesti din cele cinci sate prinse la retea, pentru montarea racordurilor la limita de proprietate. Se ... citeste toata stirea