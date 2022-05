Primarul Ioan Bob: Asfaltarea strazilor, extinderea retelei de gaze naturale, iluminatul public, construirea a doua capele, prioritati la Sintereag

Autoritatile locale din Sintereag isi continua proiectele de dezvoltare, in ciuda faptului ca semnarea contractelor de finantare cu diferite programe guvernamentale sau europene este inca "in asteptare".De la bugetul local, a fost realizat sistemul de iluminat public. In aproximativ doua saptamani, la Blajenii de Sus va demara constructia unei capele funerare, a carei valoare este estimata la aproximativ 500.000 lei. O constructie cu aceeasi destinatie va fi edificata si la Sintereag, ... citeste toata stirea