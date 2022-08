Primarul Ioan Bob: Capela de la Blajenii de Sus va fi finalizata in maximum o luna! Amenajari de parcari, trotuare din bugetul local!

In acest an, administratia locala din Sintereag a fost nevoita sa-si deruleze programul de investitii doar de la bugetul local, asta pentru ca, deocamdata, nu au fost semnate contracte de finantare prin fonduri guvernamentale - Programul National de Investitii "Anghel Saligny" - sau prin PNRR."Toate lucrarile au fost facute din bani de la bugetul local. Astfel, a fost realizat sistemul de sistemul de iluminat public. In aproximativ o luna, va fi finalizata constructia capelei funerare din ... citeste toata stirea