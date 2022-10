Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, anunta ca proiectul de reconfigurare a parcarii existente pe strada Vasile Lupu a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice. Potrivit acestuia, in aceasta locatie exista in prezent 45 de locuri de parcare, un numar insuficient pentru rezidenti si vizitatori, mai ales daca luam in considerare proximitatea cu strada General Grigore Balan, intens circulata."Proiectul prevede construirea ... citeste toata stirea