Primarul Ioan Turc, alaturi de primarul Emil Boc si presedintele Maia Sandu, la Ungheni, oras cu care se va infrati Bistrita!

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a participat, de Ziua Independentei Republicii Moldova, la evenimentele organizate in orasul Ungheni, care a celebrat si 560 de ani de atestare documentara."Am avut bucuria si deosebita onoare de a fi prezent, peste Prut, in orasul Ungheni, de Ziua Independentei Republicii Moldova, la un eveniment organizat sub patronajul presedintelui Maia Sandu si la care a participat si primarul Clujului, Emil ... citeste toata stirea