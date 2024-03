Primarul Ioan Turc: Case din zona centrala, inclusiv Ansamblul Sugalete, mai aproape de restaurare cu bani europeni!

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a avut o intalnire cu arhitectul Szabolcs Guttmann, in urma semnarii contractului cu compania clujeana K&K Studio de Proiectare pentru realizarea documentatiilor obiectivului "Regenerare urbana a imobilelor din Centrul istoric". Potrivit edilului Bistritei, echipa arhitectului Guttmann a inceput deja masuratorile la imobilele situate in Piata Centrala la nr. 7-24, in zona de rezervatie istorica a municipiului, ... citește toată știrea