Primarul Ioan Turc: Cererile pentru tichete sociale se pot depune din 14 martie! Cine sunt beneficiarii

In cadrul programului "Alimente si medicamente", initiat in 2021, se pot depune cereri de acordare a tichetelor sociale si pentru anul acesta, incepand cu data de 14 martie, zilnic intre orele 8.00 si 16.00, la Centrul de zi pentru persoane varstnice situat pe strada Octavian Goga, nr. 2A, anunta primarul Ioan Turc.Programul social are ca beneficiari persoane cu handicap accentuat, neinstitutionalizate, care nu au alte venituri; pensionari (pensionari de drept, beneficiari de pensii de ... citeste toata stirea