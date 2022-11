Primarul Ioan Turc: Continuam actiunile pentru eradicarea cersetoriei la Bistrita!

In ultimele 7 luni, au fost identificate pe raza municipiului 71 de persoane care practicau cersetoria. 27 dintre acestea erau cu domiciliul in Bistrita, iar in urma evaluarilor realizate de Directia de Asistenta Sociala din cadrul primariei, 21 de familii au fost incluse in programe sociale, informeaza primarul Ioan Turc.Directia de Asistenta Sociala colaboreaza cu Fundatia HHC Baia Mare pentru implementarea unui proiect de Prevenire a Separarii Copilului de Familie si, astfel, am reusit sa ... citeste toata stirea