Primarul Ioan Turc: Covoare de tartan pentru 11 spatii de joaca din oras!

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa ca, in a doua decada a lunii inie, a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru covoare de tartan in 11 spatii de joaca de pe raza orasului. "Dupa montarea de echipamente noi, in aceasta perioada se fac amenajari pentru turnarea cauciucului de protectie, cu un nivel de siguranta ridicat si un aspect deosebit.Prin acest proiect se amenajeaza 11 spatii de joaca - Parcul municipal, Dragos Voda bl. 2,