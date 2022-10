Primarul Ioan Turc: Extindem sistemul de management al traficului in municipiul Bistrita, cu fonduri prin PNRR!

Prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a fost aprobata si finantarea proiectului "Extindere sistem de management al traficului in municipiul Bistrita", care are ca scop imbunatatirea capacitatii administratiei publice de a gestiona traficul la nivel local, precum si cresterea atractivitatii serviciilor de transport public in detrimentul autovehiculului personal, anunta primarul Ioan Turc.Potrivit edilului BISTRITEI, in cadrul proiectului, se vor achizitiona echipamente care permit ... citeste toata stirea