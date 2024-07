Primarul Ioan Turc: Ii invit pe bistriteni sa parcheze gratuit pe str. Bistricioarei

Primarul Ioan Turc ii invita pe bistriteni si nu numai sa foloseasca, in mod gratuit, parcarea de pe str. Bistricioarei. "Terenul pe care l-am amenajat pe strada Bistricioarei a revenit in proprietatea Primariei, dupa ce fosta administratie PSD l-a transmis Consiliului Judetean. Acolo urma sa fie edificata o parcare, nu a fost edificata niciun fel de parcare. Am solicitat terenul inapoi la primarie, pentru ca primaria sa se ocupe de edificarea unei parcari. Pana una alta, am demolat punctul ... citește toată știrea