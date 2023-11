Primarul Ioan Turc a semnat contractul de finantare pentru extinderea si modernizarea iluminatului public pe 16 strazi din municipiul Bistrita. Proiectul intitulat "Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in municipiul Bistrita, etapa 2.1", cu finantare de la Administratia Fondului de Mediu, in valoare de 3.999.931,57 lei cu TVA, a fost parafat.Se are in vedere imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, fiind utilizate ... citeste toata stirea