Primarul Ioan Turc, in Moldova. Intalniri cu mitropolitul Basarabiei, primarul orasului Ungheni, ambasadorul Romaniei

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, s-a aflat joi in Republica Moldova, cu scopul declarat de a avea intalniri si a stabili parteneriate cu orase de aici. Potrivit acestuia, in pofida evenimentelor tulburatoare la care asistam cu totii, si-am continuat drumul, incercand sa isi respecte programul deja stabilit."La Ungheni, l-am intalnit pe primarul orasului, dl. Alexandru Ambros, un veritabil patriot, dar si un foarte bun om de administratie. In prezent, prin bani europeni alocati ... citeste toata stirea