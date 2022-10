Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a vizitat santierul noii punti pietonale din zona Tudor Vladimirescu. "In acest moment, pe malul stang al raului Bistrita se lucreaza la culee (montare armatura si cofrare). Totodata, am vizitat fabrica unde sunt aproape finalizate elementele metalice ale puntii, iar saptamana viitoare va incepe asamblarea efectiva in proximitatea locatiei.Acest obiectiv ... citeste toata stirea