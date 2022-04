Primarul Ioan Turc, intalnire cu premierul Nicolae Ciuca, la Palatul Victoria. Ce proiecte sunt prioritare

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu primul-ministru Nicolae Ciuca. "In cadrul discutiilor avute, am subliniat importanta construirii drumului rapid Baia Mare - Bistrita - Suceava, care urmeaza sa includa centura ocolitoare a municipiului, mobilitatea fiind esentiala in orice oras, cu atat mai mult intr-o resedinta de judet. De asemenea, am vorbit despre realizarea prin Compania Nationala de Investitii a unui bazin olimpic, ca parte a unui plan ... citeste toata stirea