Primarul Ioan Turc: Intretinerea spatiilor verzi prin cosirea ierbii, in grafic!

Intretinerea spatiilor verzi prin cosirea ierbii, in grafic! Ritmul va fi sustinut, astfel incat municipiul sa aiba in permanenta un aspect ingrijit, anunta primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc. Potrivit acestuia, contractul semnat anul trecut este valabil pana in 2024 inclusiv, iar activitatea nu va mai avea sincope.Graficul lucrarilor este urmatorul:- 11 - 12 mai: Granicerilor - Calea Moldovei - Sucevei - Andrei Muresanu - Nasaudului- 12 - 13 mai: 1 Decembrie - Bd. G-ral Grigore ... citeste toata stirea