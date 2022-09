Primarul Ioan Turc: Investitii de 60 milioane lei in infrastructura scolara! Vom sprijini orice demers menit sa asigure un nivel ridicat al actului didactic

Primarul Ioan Turc s-a intalnit cu directorii creselor, gradinitelor si unitatilor de invatamant gimnazial si liceal din municipiu, pentru a discuta despre ultimele pregatiri in vederea reluarii cursurilor, din 5 septembrie, in cele mai bune conditii."La scolile care nu se afla in reabilitare, au fost solutionate toate situatiile care ar fi putut pune probleme. Am fost si in teren pentru a vedea cateva unitati. Interventiile pentru reparatii curente si igienizare au fost efectuate, iar ... citeste toata stirea