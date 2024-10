Primarul Ioan Turc, la final de mandat: Plec multumit, cu fruntea sus, cu sentimentul datoriei implinite

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a sustinut astazi o conferinta de presa, ultima din mandatul sau care se va incheia in 22 octombrie. Ioan Turc a multumit bistritenilor care l-au sustinut in aceasta perioada, in ciuda disconforului creat de proiectele de investitii, viceprimarului Sorin Hangan si administratorului public Florin Gaurean, dar si angajatilor Primariei Bistrita, pentru colaborare, mentionand ca lasa un portofoliu important de proiecte, finantate din bani europeni si ... citește toată știrea