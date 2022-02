Lucrarile la primul din cele 5 noi blocuri sociale prevazute a se construi in Viisoara au avansat vizibil, anunta primarul municipiului Bistrita Ioan Turc. Potrivit acestuia, executantul "Amicii Building", care are 24 de luni la dispozitie, a reusit in timp record sa ajunga la suprastructura ... citeste toata stirea