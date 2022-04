Consiliul Tehnico-Economic a aprobat, in unanimitate, studiile de fezabilitate pentru cele doua proiecte privind extinderea retelelor de gaz in localitatile componente Slatinita si Sarata, anunta primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc.Primul proiect prevede alimentarea cu gaze naturale in cartierul Slatinita, de care vor beneficia 220 de gospodarii, 6 institutii publice si 2 ... citeste toata stirea