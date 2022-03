Primarul Ioan Turc: Noua statie de asfalt, in plina procedura de asamblare!

Zilele acestea, sunt in plina desfasurare lucrarile la asamblarea noii statii de asfalt. Primarul Ioan Turc a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in 15 martie se va demara programul de reparatii al strazilor din municipiu. "Au fost facute loturi in asa fel incat pe mai multe fronturi deodata strazile sa fie reparate, sa fie aduse la o stare conforma. Discutam despre reparatii curente si nu la reparatiile de fond. Si acest tip de reparatii vor fi facute in acest an, de exemplu str. ... citeste toata stirea