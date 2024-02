Primarul Ioan Turc: Peste 50% din bugetul general al municipiului Bistrita este alocat investitiilor! Fondurile europene reprezinta principala sursa de finantare

Bugetul general al municipiului Bistrita pentru anul 2024 insumeaza 560.229 mii lei la capitolul Venituri, in crestere cu 32,7% fata de 2023 si Cheltuieli de 582.911 mii lei, in crestere cu 33%, diferenta reprezentand-o excedentul bugetar aferent anilor anteriori, a anuntat primarul Ioan Turc in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit acestuia, peste 50% fin buget va fi repartizat investitiilor din municipiul Bistrita, de la infrastructura rutiera, infrastructura scolara, eficientizare ... citește toată știrea