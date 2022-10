Primarul Ioan Turc: Reabilitarea cladirii principale a Colegiului National "Liviu Rebreanu", in grafic!

Primarul Ioan Turc, impreuna cu administratorul public, Florin Gaurean, au vizitat santierul de la Colegiul National "Liviu Rebreanu", municipalitatea fiind interesata, in calitate de beneficiar final al lucrarilor, ca elevii sa poata reveni cat mai repede la cursuri cu program normal, in cladirea modernizata."La ora actuala, sunt gata consolidarile la structura de rezistenta si s-a incheiat refacerea sarpantei si a invelitorii. Se lucreaza la finisaje interioare, in unele locuri chiar ... citeste toata stirea