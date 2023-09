La initiativa consilierului municipal Mathe Attila si alaturi de subprefectul Decsei Atilla, primarul Ioan Turc a fost in orasul Kisvarda din Ungaria, raspunzand astfel invitatiei primarului Leleszi Tibor."Am gasit aici o comunitate de oameni foarte prietenosi, deschisi la o colaborare sincera cu vecinii lor din Romania. Am vizitat obiective de interes din Kisvarda, m-am intalnit cu parlamentari si consilieri locali si am putut aprecia la fata locului efortul omologului maghiar ... citeste toata stirea