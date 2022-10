Primarul Marian Forogau: A inceput construirea gradinitei cu program prelungit, o investitie finantata din fonduri europene

Primarul comunei Sant, Marian Forogau, anunta inceperrea lucrarilor de constructie a noii gradinite cu program prelungit din localitate, un obiectiv important pentru comuna.Proiectul care vizeaza constructia si echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie prescolara in comuna Sant, in fapt Gradinita cu program prelungit, are o finantare de peste 3,5 milioane lei, fiind finantat prin Programul Operational Regional ... citeste toata stirea