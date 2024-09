Primarul Nicoale Moldovan, candidat la Senat: Ma voi implica in descentralizare si reorganizare, daca vom avea votul cetatenilor

Nicoale Moldovan, care a a castigat cel de al saptelea mandat de primar al orasului Beclean, si-a anuntat intentia de a candida pentru o functie de senator, dupa ce s-a consultat cu presedintele Emil Radu Moldovan si colegi primari din Bistrita-Nasaud. Decizia a fost luata pentru a maximiza toate rezultatele din toate punctele de vedere."Asa cum stiti. am acumulat in fiecare zi, in acesti ani, o experienta vasta administrative. Am incercat in toti acesti ani sa fac administratie la cel mai ... citește toată știrea